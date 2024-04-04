Mert Günok maça devam edemedi

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçının 54. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.

Mert Günok maça devam edemedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçının 54. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu’na bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu zorlu müsabakada Mert Günok şoku yaşandı. Tecrübeli eldiven, ikili mücadele sonrası göğsünden darbe aldı. Bir süre karşılaşmaya devam etmeye çalışan Mert, daha sonra yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

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Mert Günok’un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.