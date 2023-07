Mert Oktay: 'Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz'

TAKİP ET

20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Kadir Mert Oktay, Karadağ ile oynadıkları hazırlık maçının ardından, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz" dedi.

20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Kadir Mert Oktay, Karadağ ile oynadıkları hazırlık maçının ardından İzmit’teki kamp sürecini, takımın hedefini ve oyuncu grubunu değerlendirdi. Oktay, “17 kişiyle kamp sürecine devam ediyoruz. 3 sakat oyuncumuz var. Çok yakın zamanda aramıza katılacak. Biri İzmitli Berfin Sertoğlu. İzmit’te çok güzel kamp geçiriyoruz. Her şey çok yolunda. Salonlarda hiç sorun yaşamıyoruz, çok misafirperverler. İkili temasta da Karadağ ile oynadık. Karadağ da geçen sene bizim gibi E liginden A ligine çıkan bir takım. Dünkü maçı kazandık, bugünkünü kaybettik. Çok geniş rotasyonla oynuyoruz. Oyuncularla birbirimizi tanıyoruz. Kazanıp kaybetmekten daha önemli. Şu anda yüklenme aşamasındayız. Öncelikli olarak takımın fiziksel gücünü daha yukarı çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

“Çapraz eşleşmeler çok kritik”

Oktay, şampiyonada D Grubu’na yer aldıklarını belirterek, "Grubumuzda İtalya, Letonya ve son Avrupa şampiyonu Belçika var. Turnuvada çapraz eşleşme var. Birinci olursa C Grubu’nun sonuncusuyla oynuyoruz, kaybedersek eleniyoruz. Grubu dördüncü bitirdiğimizde C Grubu’nun birincisiyle oynuyoruz. Kazanırsak ilk 8’e giriyoruz. Her maç çok önemli ama çapraz maça oyuncularımızı odaklamaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. Önümüzde daha uzun bir süre var. Çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Turnuvaya kadar beş hazırlık maçı daha düşünüyoruz. 17-18 Temmuz’da Romanya gelecek. Onlarla ikili temas maçı yapacağız. Devamında erkek takımıyla iletişim içindeyiz. Takvimimize göre ikili, üçlü maçlar yapacağız. Bu süreçte takımdaki alışkanlığı; savunma ve ofansif olarak direncimizi daha yukarı çekip Avrupa Şampiyonası’na kadar tamamen hazırlanmak” dedi.

“İlk hedefimiz; A Milli Takım’a oyuncu yetiştirmek”

A Milli Takımı gelecek yıllarda oluşturacak oyuncu grubuyla ilgili değerlendirmede de bulunan başantrenör Oktay, “Çok birbirine saygılı ve çalışmayı çok seven ekiple çalışıyoruz. Hiçbiri, hiçbir zaman gücünden, enerjisinden ödün vermiyorlar. Hazırlık süreçleri bunlar için var. Bu çocuklar aslında alt yapı milli takımlarında yıllardır birlikte oynuyorlar. Kış döneminde liglerine ya da yurt dışındaki organizasyonlarına katılıyorlar, yaz döneminde burada birbirlerini hatırlıyorlar. Biz de onun için buradayız. Burası bizim için çok önemli. A milli takımın bir alt jenerasyonu. İlk baştaki hedefimiz buradan A Milli Takım’a oyuncu yetiştirmek” sözlerini kaydetti.