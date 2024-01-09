Mert Software & Electronics, yine bir ilke imza attı

Bilişim sektöründe katma değeri yüksek firmaları destekleyen E Turquality (Bilişimin Yıldızları) programının yeni yıldızı Mert Software& Electronics oldu.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, bilişim sektöründe inovasyonu teşvik etmeyi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların ortaya çıkmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Üretimde dijital dönüşüm için geliştirdiği trex MES çözümleri ile öncülüğünü koruyan Mert Software & Electronics, süregelen büyüme grafiği, arge çalışmalarında yakaladığı başarı ve sağladığı müşteri memnuniyetiyle E- Turquality programı kapsamına alındı. MES alanında Türkiye’nin ilk ve tek Turquality firması olma başarısını gösteren Mert Software & Electronics’in Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Yazılım ve elektronik tabanlı çalışmalarımız şu anda dünya ölçeğinde 18 ülkede uygulanıyor. Dünyaca ünlü bir içecek markası, otomotiv firmaları dünya üzerindeki çoğu tesisinde bizim geliştirdiğimiz yazılım ve elektronik alt yapıları kullanıyor. Bizler üretimde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz, ülke olarak üretim gücümüzü korumak için dijital dönüşümün gerekliliği için farkındalık oluşturuyoruz. Biz bu konuda kendimiz ile gurur duyuyoruz ve dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan E- Turquality kapsamına alındığımız için mutluyuz. Bu destekle, bilişim ihracatçıları olarak güçleniyor, uluslararası arenada rekabet avantajı yakalıyoruz ve yerli yazılım sektörü olarak globalleşme yolunda hızlanıyoruz. Markamız trex’in uluslararası arenada satış ve pazarlama faaliyetlerini daha da arttırarak yeni başarılar ve ülkemizin hedefleri için çalışacağız” dedi.

E- Turquality ( Bilişim Yıldızları ) programında toplam 26 firma bulunuyor.