Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılının en iyi tekvandocusu seçildi

Dünya şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçildi.

Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılının en iyi tekvandocusu seçildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Dünya şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın tekvandocusu seçildi.

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix final müsabakalarının ardından 2023 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlendi. Gecede milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, yılın kadın tekvandocusu seçildi. Merve, mayıs ayında Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanırken, aynı zamanda şampiyonanın en değerli kadın sporcusu (MVP) ödülüne hak kazanmıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman