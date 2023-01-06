Merve Gülcemal, Sultangazi'de çocuklara verilmesi gereken manevi değerleri anlattı

Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde yazar Merve Gülcemal’i konuk etti. Gülcemal, “Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum” adlı söyleşiyle günlük yaşamda çocuklara verilmesi gereken manevi değerleri kendine has üslubuyla anlattı.

Sultangazi Belediyesi, sempozyumdan söyleşiye, tiyatrodan seminere, konserden sinema gösterimine pek çok alanda büyük ustanın adını verdiği Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu’na dopdolu etkinliklerle devam ediyor. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde sevilen isimleri komşularıyla buluşturan Sultangazi Belediyesi, bu kez Yazar Merve Gülcemal’i ağırladı. Sultangazi Etkinlik Salonu’ndaki “Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum” adlı söyleşi, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yazar Merve Gülcemal, çocuk yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken hususları anlatırken, bazı davranış ve mimiklerin olumsuz sonuçlar doğuracağının ve velilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Gülcemal, özel bir zaman beklemeksizin hayatın her anında manevi değerlerin nasıl verileceğinin yollarına da değindi. Gülcemal, kendine has üslubuyla anlattığı hikayelerle izleyiciye keyifli anlar yaşattı.