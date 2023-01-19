Meserret Bahçe'de sona yaklaşılıyor

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri çalışmalarını yerinde inceleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin hemen yanında, insana ve doğaya saygılı güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah çok yakında açılışını hep birlikte yapacağız” dedi.

Her yaştan insana dokunan projeleri hayata geçirmeye devam eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti’li meclis üyesi Behlül Bayrak’ın da bulunduğu incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Işıksu, şehrin kalbi Adapazarı’na değer katan çalışmaları hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin insan ve doğaya saygılı ve oldukça uyumlu bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Işıksu, “Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin hemen yanında kalan 3 bin 146 metrekarelik alanda insana ve doğaya saygılı, güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin büyük teveccühünü kazanacağını ümit ettiğimiz projede çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah çok yakında açılışını hep birlikte yapacağız. Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, şehrin kalbi Adapazarı’mıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.