Meserretçioğlu: 'Futbol Gelişim Kurulu' kurulmalıdır'

Türkiye’nin Hırvatistan’a 2-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, “Artık yaslanacak yer kalmamıştır. Deprem sonrası nasıl Deprem Bilim Kurulu kurulduysa futbolda da ’Futbol Gelişim Kurulu’ kurulmalıdır” dedi.

Avrupa Kupası elemeleri ikinci maçında Hırvatistan’ı konuk eden Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası birçok kesimden büyük eleştiriler gelirken beyanatları ve tespitleriyle tanınan Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu açıklamalarda bulundu.

Meserretçioğlu, Türk futbolunu yorumlamak için Milli Takıma bakılmasının yeterli olduğunu belirterek, “Halimiz ortada. Futbol konusunda teknik olarak yönetemediğimizi de, ülke içinde en üst seviyede oynayan oyuncularımızı dünya kalitesine çıkaramadığımızı da, genel olarak altyapımızın hiç iyi olmadığını da kısacası futbol konusunda bizim çok ama çok yol almamız gerektiğini dün akşam gayet net gördük. Hırvatlar yüzümüze gerçeği açıkça vurdu; biz 3,5 milyon nüfus potansiyeli ile düzgün bir sistem altında bunu yapıyoruz. Siz 85 milyon ile ne yapıyorsunuz diye" ifadelerine yer verdi.

Bu durumun silbaştan değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Meserretçioğlu, “Avrupa’dan veya başka yerlerden gördüklerimizi buraya getirip yarım yamalak uygulamaya çalışarak, suçu her seferinde şahıslarda arayarak, yabancı sayısını indirip kaldırarak, kendi ligimizde hakem problemini bile yıllarca çözemeyerek, hemen hemen tüm kulüplere baktığımızda sürdürülebilir olmaktan çıkmış mali yapıları her seferinde borçlandırarak ayakta tutmaya çalışarak, kulüpleri müteahhitlik gibi ek gelirler olmadan ayakta kalma şansı bırakmayarak, her şeyden önce bu kadar büyük potansiyele sahip futbol aşığı ülkemizde altyapının verimsizliğini masaya yatırmayarak hayaller kurmanın ve televizyon programlarında kavga etmenin ötesine geçemeyiz. Unutmayalım ki; temeli yanlış atılmış bir yapıyı üst katlarda yapacağınız değişikliklerle düzeltemezsiniz” şeklinde konuştu.

“Artık yaslanacak yer kalmamıştır” diyen Meserretçioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türk futbolunda mali, teknik, altyapısal, idari, yönetsel vb. her yönüyle devrim vakti, büyük değişim vakti gelmiştir. Pandemide nasıl Sağlık Bilim Kurulu kurulduysa, deprem sonrası nasıl Deprem Bilim Kurulu kurulduysa futbolda da “Futbol Gelişim Kurulu” kurulmalıdır. Global yönetim ve futbol açısından vizyon sahibi, fikirlerine saygı duyulan liyakatli isimlerin içerisinde yer aldığı, sorun ve eksikliklerin somut olarak belirlendiği, bu istişare alanı ile ortaya çıkacak vizyon ve hedefler doğrultusunda futbolun gelişiminin merkezine oturacak bir kurul olmalıdır. Spor ekonomisi uzmanlarından, futbol altyapısına ilişkin vizyon ve uluslararası tecrübe sahibi isimlere, futbol kulüplerinin, spor bürokrasisinin, hakem camiasının konuyla ilgili tüm tarafların temsilcilerinin bir arada olduğu bir kurul. Hedefi Türk futboluna teknikte, altyapıda, mali işlerde, idari görevlerde dünyanın en üst sıralarına hatta zirvesine çıkaracak vizyona sahip, yol haritasını belirleyebilecek ve uygulayıp uygulatabilecek, hedefi bu olan bir kurul. Bizim ülkemizde, futbolumuzun içinde bu kurulda yer alacak ve bizi başarıya taşıyacak çok değerli, çok tecrübeli isimlerimiz var. Başarı ve çözüm onları bir masa etrafında toplayıp bu ideali ortaya koyarak gelir ve bu yapılabilirse Türk futbolunda devrim olur. ”