Meşhur Çanakkale domatesi coğrafi işaret tescili aldı

Çanakkale’de her yıl 85 bin dekar alanda yaklaşık 650 bin ton üretimi yapılan kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye’de meşhur olan Çanakkale domatesi, coğrafi işaret tescili aldı.

Çanakkale Ticaret Borsası tarafından Çanakkale domatesi için 13 Ocak 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı. Çanakkale domatesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. Askı sürecinde olan ve incelemelerin ardından birkaç aylık sürecin sonunda her yıl 85 bin dekar alanda yaklaşık 650 bin ton üretimi yapılan kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye’de meşhur olan Çanakkale domatesi 01.08.2023 tarihli ve 154 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde yayınlanarak 13.07.2023 tarihinden itibaren coğrafi işaret tescili aldı.

Çanakkale domatesinin coğrafi işaret alan 13’üncü ürün olduğunu belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Çanakkale’miz coğrafi işaret almada hızlı bir şekilde yol alıyor. Çanakkale domatesi 13’üncü coğrafi işaret alan ürünümüz oldu. Çanakkale domatesi, Çanakkale’nin bir değeridir. Çünkü Çanakkale domatesi toprak yapısıyla, hava şartlarıyla, coğrafi konumuyla mükemmel bir lezzet ve aromaya sahip bir domatesimiz. Biz yıllardan beri bu domatesi Batak ovasında ve Kösedere’de yetiştiriyoruz. Biz bu domatesi yetiştirirken hep gönlümüzden geçen tescillenmesiydi. Sonuçta bu günleri gördük. 1 Ağustos itibariyle Çanakkale domatesi artık tescilli bir ürün haline geldi. Hem üreticimiz hem de bundan sonra ürün tüketen kişilerde Çanakkale domatesinin hakikaten tescilli ürün olduğunu çok rahatlıkla hem benimseyebilecek, hem tüketebilecekler. İnşallah tescilli bu ürünümüzün üreticiye bir katma değer sağlamasını bekliyoruz ki insanlar ürettiği ürünün karşılığını alsınlar. Yoksa her geçen gün maalesef üretim şartları zorlaştığı için toprak, gıda, tarım değerli olmasına rağmen maalesef üretici sayısı Çanakkale’de, Türkiye’de ve dünyada düşüyor. Onun için bu coğrafi işaretin alınmasında emeği geçen Borsamıza, Ticaret Odamıza, üniversitemize ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bundan sonraki ilerleyen süreçlerde Coğrafi işaret alan domatesin de üreticilere yansımasını ve domates üreten kişilerin de desteklenmesini bekliyorum. Çünkü Tuta gibi hastalıklar artık üreticiyi çok zora soktu, şartlar çok zorlaştı. Üreticiler istediği gibi ilaçlama ve gübreleme yapamıyor. İstenilen olmayınca üretici de istenilen verimi, kaliteyi yakalayamıyor. İnşallah bundan sonraki süreç daha iyi olur. Artık tescilli bir ürünümüz var ve bu tescilli ürünümüze yakışan bir destek bekliyoruz. Üreticinin desteklenmesi açısından tarladan alınan domatesin fiyatının yükselmesini bekliyoruz. Çünkü yükselirse ve üreticinin cebine bir şey girerse ancak o zaman üreticinin yüzü gülecek. Eğer bu desteklenmeler olursa üreticimizin para kazanacağını umut ediyoruz” dedi.