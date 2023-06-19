Meşhur kebapçıyı dolandıran sanıkların cezası belli oldu

Bursa’da 156 yıldır faaliyet gösteren kebapçı işletmesini, yaklaşık 5 yılda 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla yargılanan 12 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Bursa’nın ünlü kebapçısında yaşanan dolandırıcılık olayının duruşması bugün görüldü. Bursa 36. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada firma adına katılan 4. kuşak temsilcisi Oğuzhan İskenderoğlu şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

3 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Duruşmaya katılan avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık İrfan Y., Mehmet K., Fuat A. ve Orhan K.’yi "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3’er ay hapis ve 45 biner lira adli para cezası, Ercan Ç., Göksel G., Kadir K., Mahmut Esat Ç., Mustafa K. ve Özgür G.’yi de aynı suçtan 5’er yıl hapis ve 30 biner lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıklar Emel Ç. ile İsmail Y. hakkında da "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu birden fazla kez işledikleri gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500’er lira para cezasına hükmetti. Ayrıca hakim, bazı sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

“Türk adaletine güvenim sonsuz”

Manevi zararın maddi zarardan çok daha fazla olduğunu ifade eden Oğuzhan İskenderoğlu, "Rakamlar konuşuluyor, bir de bunun manevi tarafı var. Biz 156 yıllık bir işletmeyiz. Burada dururken, şu konuşmayı yaparken bile utandığımı bilmenizi istiyorum çünkü bu işletme benim değil. Babamın da değil, babamın babasının, dedesinin, büyükbabasının. Burada bu durumda olmak ve bu böyle bir sebepten dolayı kamera karşısında olmak çok üzücü bir şey. Demek istediğim inşallah adalet yerini bulur. Fazla da yorum yapmak istemiyorum çünkü devam eden süreç var. Türk adaletine, hukukuna güvenimiz sonsuz" şeklinde konuştu.

“Biz paranın peşinde değiliz, umurumuzda bile değil”

Süreci avukatları ile değerlendireceğini belirten İskenderoğlu, "Önümüze bakmaktan başka çaremiz yok. Önümüze bakacağız. İşimizi yapmaya, daha iyi yapmaya devam edeceğiz. En önemli olay o. Rakamlar konuşuluyor. Biz paranın peşinde falan hiç değiliz, umurumuzda bile değil. Önemli olan adaletin yerini bulması çünkü paradan daha kıymetli bir şey var o da zaman. Bu yapılan hırsızlık süreci bizi çok geriye itmiş. Önemli olan o kaybedilen zamanın, o haksızlığın yerini bulması" dedi.