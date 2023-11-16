Mesleğe ilk adımı attılar, beyaz önlükleri giydiler

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri düzenlenen ‘beyaz önlük’ giyme töreninde bir araya geldi. Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü geleceğin sağlıkçıları beyaz önlüklerini giydi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1’inci sınıf öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Yıllar, “Biz öğrencilerimize sadece önlük değil, aynı zamanda hastaların ağır sorumluluğunu da giydiriyoruz. Altın bilezikleri olan sağlık sanatının çeşitli branşlarını öğretiyoruz. Sağlıkçılar, diğer meslekler gibi iş aramaz; iş onlara teklif edilir ve her zaman onlara ihtiyacımız vardır. Bu tahsil boyunca ve sonrasında hep yanınızdayız. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.