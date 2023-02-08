Meslek liseleri depremzedeler için günlük 700 bin ekmek üretiyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, meslek liselerinin Kahramanmaraş merkezli deprem bölgeleri için günlük 700 bin ekmek ürettiğini, 300 bin kumanya hazırladığını ve 500 bin kişilik sıcak yemek sunduğunu bildirdi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meslek liselerimizdeki üretim kapasitemizi vatandaşlarımıza seferber ediyoruz. Deprem bölgelerimiz için günlük 700 bin ekmek üretiyor, 300 bin kumanya hazırlıyor, 500 bin kişilik sıcak yemek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.