Meslek liselilerden deprem dayanışması

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri ve öğrencileri ürettikleri sobaları deprem bölgesine uğurladı. Müdüründen öğrencisine, hizmetlisinden mezununa kadar büyük bir dayanışma örneği sergileyen meslek lisesi ekibi gurur kaynağı oldu.

Gönüllülerden oluşan ekiple 23 saat gibi kısa bir zamanda 100 adet soba imalatı gerçekleştiren ekip dün gece yükledikleri kamyonla sobalarını ısınmaları için depremzedelere yolladı. Okulda görev yapmış eski müdürlerinden olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek başta olmak üzere Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, Müdür Yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler, okul hizmetlileri ve eski mezunlar imal ettikleri sobaları ambalajlayarak kamyona yüklediler. Metal işleri bölümü öğretmenlerinin gözetiminde soba imalatına destek veren bilgisayar öğretmeninden tarih öğretmenine, müdüründen hizmetlisine kadar öğrencilerin de desteği ile üretilen 100 adet sobanın yanısıra Bozdoğan Kaymakamlığı ve Köşk Kaymakamlığından gönderilen 110 soba daha aynı kamyonda yerini aldı.

Dayanışma örneği sergilediler

Okulun Metal İşleri Bölüm Şefi Hasan Hüseyin Sezer’in öncülüğünde soba imalatını 23 saat gibi bir sürede aralıksız şekilde gerçekleştiren ekipte zaman zaman yaşanan detaylar da örnek oldu. Okul Müdürü Mehmet Aytar, imalata desteğinin yanı sıra elleri ile pişirdiği çayları ekibe yine elleri ile ikram ederek alçakgönüllü hareketleri ile göz doldurdu. Çalışmanın sonunda ilk etap hedefleri olan 100 adet sobayı deprem bölgesine uğurlayan meslek liseliler yeni sobaların imalatı için yeniden işbaşı yaptı.