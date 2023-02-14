Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

Denizli’de meslek lisesi öğrencileri, tüm Türkiye’nin seferber olduğu deprem bölgesi için uyku tulumu üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan can kurtarmak için seferber olan ekipler, biryandan da soğukla mücadele ederek zorlu süreç geçiriyor. Seferberliğin başlatıldığı bölge için meslek liseleri de harekete geçti. Denizli’de de öğrenciler atölyelerinde deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için uyku tutulumu üretmeye başladı.

Halk Eğitimi Merkezileri usta öğreticileri, meslek lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve kursiyerleri aralıksız olarak atölyelerde tulum dikimi yaparken, dikilen ürünler bir an önce paketlenerek, deprem bölgesine yola çıkmaları için hazır hale geliyor. Devam eden çalışmalar çerçevesinde okulların atölyelerinde kısa sürede 5 bin uyku tulumu üretimi tamamlanacak. İlk etapta üretilen bin 280 adet tulum Malatya bölgesine gönderilecek.