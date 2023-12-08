Meslek Lisesi öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, meslek lisesi öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarına katılmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Kursların, Çalışma Bakanlığının akredite ettiği uzmanlar tarafından verildiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, özel sektörde işe girecekler için de kurslar düzenlendiğini söyledi.

Burhaniye’de çok sayıda kurs açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği kurslarına da ağırlık verdi. Kurslar hakkında bilgi veren Müdür Turan Fırat Algül, “Meslek Liselerinde okuyan gençler son sınıfa kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurslarına katılmak zorundalar. Aynı zamanda özel sektörde işe girecek olanlar da bu kurslara katılmak zorunda. Kursları Çalışma Bakanlığının uygun gördüğü eğitmenler tarafından verilirken, belgeleri de Halk Eğitimi Merkezi olarak biz veriyoruz. Kurslar yapılan işin risk durumuna göre 8,12 ve 16 saat arasında değişmektedir” dedi.