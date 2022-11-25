Mesleki eğitim merkezi öğrencileri adrenalinle tanıştı

Sosyal Gelişim Merkezi atölyelerinde pilot uygulama çerçevesindeki Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Macera Parkı ziyaret ederek adrenalin dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaşayarak öğrenme alanı olan ve 7’den 70’e herkese hitap eden park, eğitici ve öğretici parkurlarının yanı sıra tecrübeli eğitmen kadrosu ile hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Macera Park, son olarak Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezine (SGM) pilot uygulama çerçevesinde misafir olan Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı. Genç öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde zorlu parkurları tek geçti. Adrenalin dolu bir gün geçiren öğrenciler zorlu parkurlardan geçişlerde dikkat etmesi gereken hususları öğrendi.