Mesleki Eğitimde İş Birliği Güçleniyor: Aralık Ayı PYK Toplantısı Yapıldı

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat başkanlığında düzenlenen Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi Aralık Ayı Olağan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Toplantısı, Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Elektra Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Şakar, Silivri İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş, okul müdürü Erdem Taşçı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) temsilcileri katıldı.

Okul–sektör iş birliği gündemde

Toplantıda mesleki eğitimin niteliğinin artırılması, öğrencilerin üretim ve istihdam süreçlerine daha etkin şekilde dahil edilmesi ile iş dünyasıyla koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi.

Nitelikli iş gücü için ortak hedef

Katılımcılar, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla okul-sektör iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine ve öğrencilerin uygulamalı öğrenme süreçlerinin desteklenmesine ilişkin planlamalar yapıldı.

Silivri’de mesleki eğitimin istihdama doğrudan katkı sunan stratejik bir alanda ilerlediği vurgulanırken, kurumlar arası koordinasyonun yıl boyunca kesintisiz şekilde süreceği ifade edildi.