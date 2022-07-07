Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için Silivri Kolan Hastanesi doktor ve çalışanları saygı duruşunda bulundu.

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  • 07.07.2022 11:07
  • Güncelleme: 07.07.2022 11:13
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için Silivri Kolan Hastanesi doktor ve çalışanları saygı duruşunda bulundu.
Hastane doktor ve çalışanları “Sağlıkta şiddete karşı her seferinde tepki verdik, ama çok bir çözüm olmadı. Sürekli tekrarlanıyor. Bu durumun çözülmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılar her zaman şiddete karşıyız, bugün de karşıyız yarın da karşısında olacağız. Ama bize yapılan şiddetlere de her zaman göğüs germesini karşısında durmasını bilmeliyiz. Bunu bugün bu şekilde Konya’da kaybettiğimiz arkadaşımıza bir saygı duruşu ile göstereceğiz. Ama bundan sonraki davranışlarımızda da her zaman birlik beraberlik içerisinde bize bu cürette bulunan insanlara karşı birlik beraberlik içerisinde karşı durmasını bilmeliyiz. Bunun için burada toplandık.” diyerek Konya’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular.
 

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Yusuf Eker
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