Mesudiye Mahallesi'ne yeni otopark

İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokakta 14 ağacın bulunduğu yeşil alanda koruluğa 12 ağaç daha ilave edip etrafını da 44 araçlık otopark olarak düzenlemek üzere çalışmalara başladı.

İnegöl Belediyesi, her geçen gün araç yoğunluğu artan şehirde uygun görülen tüm alanlarda yeni otoparklar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokakta mevcutta üzerinde 14 ağacın da bulunduğu yeşil alanın yeni ağaçların eklenerek koruluğa dönüştürülmesi ve çevresinin otopark olarak düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından projedeki mevcut yeşil alan ve ağaçlar korunarak, ilave 12 adet yetişkin ağaç dikimi yapılıp toplamda 26 adet ağaç ile mahalleye nefes aldıracak bir alan oluşturuluyor. Otopark ve tretuvar kısmında ise görselliği de ön plana çıkarmak adına renkli parke taş uygulaması yapılarak koruluk etrafında 44 araçlık otopark oluşturuluyor. Toplam 1300 m2 alanda projelendirilen çalışma içerisinde; 300 m2 yeşil alan, 1000 m2 sert zemin alanı ile 44 araçlık otopark yer alıyor.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

Devam eden çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehrimiz hem nüfus olarak hem de araç sayısı olarak sürekli artış göstermeye devam ediyor. Bizler de planlarımızda yeşil alan, otopark, park olarak ayrılmış olan alanları ıslah etmeye devam ediyoruz. Bugün de Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokaktayız. Burada daha önce bir yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Bunun haricinde burada gerek muhtarlığımızdan gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine hemen arkadaşlarımız mevcut ağaçları koruyup 12 adet ağaçta ilave ederek 26 ağaçlık bir koruluk ve etrafında otopark oluşturmak üzere çalışmalara başladılar. Bir yandan yeşil alanı muhafaza edip büyütürken bir yandan da bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın araçlarını daha güvenli alanlara park edebilmeleri için 44 araçlık otopark alanı oluşturmuş oluyoruz. 1300 m2’lik alanda ağaçların araları da dahil olmak üzere en uygun şekilde oluşturulacak güvenli park alanlarını oluşturarak otoparka dönüştürmüş oluyoruz. Çalışmanın başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.