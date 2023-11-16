Mesut Ergin Ayvalık'ın altyapı sorunlarını BASKİ genel kuruluna taşıdı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) olağan genel kuruluna katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; kentin, altyapı, su patlakları, atık sistemi konularını masaya yatırdı.

Yaz boyunca su patlakları nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Ergin, altyapı sorununun kökünden çözümlenmesi için Ayvalık’ın ivedilikle yatırım programına alınmasını istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü’nün Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu’nda defalarca dile getirdiği konuları, yeniden masaya yatıran Başkan Mesut Ergin; Ayvalık’ta özellikle merkezde kanalizasyon kaçaklarıyla iç denizin kirlenmesine sebep olan çok eski durumdaki altyapının bir an önce yenilenmesinin yatırım programına alınması ve patlaklardan, kesintilere her konuyu ilgilendiren ve daha önce defalarca dile getirdiği geniş kapsamlı bir “Altyapı Yatırımı” talebini yineledi.

Ayvalık’ta özellikle yoğunluğun yaşandığı yaz aylarında günde yaklaşık 50 ile 70 adet arası su patlağı yaşanmasının Balıkesir’in vitrini konumundaki ilçeye gelenleri hayal kırıklığına uğrattığı gibi ilçe sakinlerinin de hayatlarını kâbusa çevirdiğini vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık’a 2013 yılında 15 milyon lira harcanarak yaptırılan Elektroflükasyonlu Ayvalık Atık Su Arıtma Tesisinin zamanında yapılmış büyük bir hata olduğunun da altını çizdi.

BASKİ Genel Müdürlüğü’ne kamuoyunu aydınlatma amacıyla sorular yönelten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova’daki Arıtma Tesisi’nin de tarım arazilerinin içerisinde olmasından dolayı Tarımsal Sulama amacına hizmet edecek şekilde faaliyet sürdürmesi gerektiğini de vurgulamayı ihmal etmedi.