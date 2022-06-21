Mesut Özil: 'Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur'

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur' dedi.

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  • 21.06.2022 19:24
  • Güncelleme: 21.06.2022 23:24
Mesut Özil: 'Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur” dedi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kamuoyunda şahsıyla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına açıklama yaptığını vurgulayan Mesut, “Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum” dedi.

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“Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var”

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Mesut Özil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir.”

İHA

Editör
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