Metal işçilerinden grev kararı

İşveren sendikası MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu pazarlık sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal sendikası grev kararı aldı. Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutuldu. Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamada yaklaşık 150 bin metal işçisinin maaş zammı görüşmelerinde 29 Aralık 2023 günü yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50’ye, 5 Ocak 2024 günü yapılan 7. oturumda ise yüzde 60’a çıkardığı hatırlatıldı. Ancak bu tekliflerin de sendika tarafından kabul edilmediği bildirildi.

“Türk Metal Sendikası bıçağın kemiğe dayandığı noktada”

Açıklamada, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, işyerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan sendika 9 Ocak 2024 günü grev kararı aldıklarını bu amaçla 11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün işyerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Bu amaçla 11 Ocak 2024 Perşembe günü, MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün işyerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır. Sonuç alınamaması halinde, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir” denildi.

Hangi markalar etkilenecek?

Kıdem ve çalışan gruba göre değişiklik gösteren metal işçisi maaşları 2023 yılında ortalama 21 bin TL oldu. Türk Metal Sendikası’nın yüzde 60 zam teklifinin işverenler tarafından kabul edilmemesinin ardından Sendika ile anlaşmalı olan fabrikalardaki işçiler iş bırakacak. Bu fabrikaların ağırlığı otomotiv ve beyaz eşya sektöründe bulunuyor.

Grevden etkilenecek gruplar arasında Tofaş, Bosch, Ford Otosan, Arçelik, Karsan yer alıyor.