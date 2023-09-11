Metal yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Bursa'da metal yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Metal yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da metal yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Yangın, Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyü İzmir yolunda meydana geldi. Seyir halindeki metal yüklü tırın dorsesi birden yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler tırın dorsesini kaplarken, sürücü tırı yol kenarına çekti. Büyüyen alevler yol kenarındaki çalılıklara da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yangın nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.