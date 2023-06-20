Metaverse evrenindeki belirsizlik sanal arsalara değer kaybettirdi

2021 yılında satışına başlanan metaverse evreni sanal arsaların değerleri hızla düştü. Blokzincir ve metaverse alanında bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Ayça Maden, sanal arsaların düşen fiyatlarıyla ilgili konuştu. Maden, “Metaverse oldukça büyük belirsizliklere sahip. Bu belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve değerlerin düşmesine yol açıyor. Teknoloji ilerledikçe ve metaverse evrenlerindeki kullanıcı sayısı arttıkça, sanal arsaların değerleri tekrar yükselebilir” ifadelerini kullandı.

Gerçek dünya ile paralel bir sanal dünya sunan metaverse, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Metaverse evreninde satışa sunulan sanal arsaların değerleri ise günden güne azalıyor. Sanal arsaların değerlerinin hızla düşmesinin birden çok faktöre bağlı olabileceğini belirten Dr. Ayça Maden, konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Spekülatif balonların oluşması, artan rekabet, belirsizlikler ve teknolojik zorluklar, bu düşüşte rol oynayan etkenler arasında olabilir” diyen Maden, “Başlangıçta metaverse evrenine yatırım yapan birçok kişi, hızlı bir şekilde büyük karlar elde etmeye odaklandı. Spekülatif bir davranış sergileyerek sanal arsaları satın aldılar, umutlarını büyüttüler ve değerlerin hızla artacağını düşündüler. Ancak, bu hızlı değer artışı, spekülatif balonların oluşmasına ve fiyatların suni bir şekilde şişmesine yol açtı. Artan ilgi ve katılımla birçok yeni sanal arsa projeleri de ortaya çıktı. Bu konuda daha fazla rekabet ve seçenek olması, pazardaki arzı artırdı. Bu durum da talep ve arz dengesini bozarak değerlerin düşmesine yol açtı” şeklinde konuştu.

“Belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve değerlerin düşmesine yol açıyor”

Bazı projelerin beklentileri karşılamadığını belirten Beykent Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Maden, “Kullanıcı deneyimi sorunları ve teknik zorluklar gibi nedenlerle değerler düştü. Metaverse evrenindeki sürdürülebilirlik konusundaki belirsizlikler, değerlerin düşmesinde etkili oldu. Son zamanlarda, metaverse dünyasının geleceğinin ne olacağı konusunda birçok tartışma ve spekülasyon yapılıyor. Örneğin, teknolojideki gelişmelerin yeterli olup olmayacağı, insanlar tarafından geniş bir ölçekte kabul görüp görmeyeceği, sanal ortamlarla ilgili yeni yasal düzenlemelerin neler olacağı, sanal ortamlardaki etik ve ahlaki problemlerin nasıl çözüleceği, güvenlik ve gizlilik riskleri gibi konularda metaverse oldukça büyük belirsizliklere sahip. Bu belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve değerlerin düşmesine yol açıyor” dedi.

“Spor organizasyonlarının veya sanatçıların metaverse projelerine yatırım yapması sanal arsaların değerini artırabilir”

“Metaverse, altyapı olarak genellikle farklı teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanır” diyen Maden, “Bunlar arasında blokzinciri, sanal gerçeklik, yapay zekâ, bulut bilişim gibi teknolojiler var. Metaverse evreninin teknolojik altyapısı ve kullanıcı deneyimi geliştirildikçe, insanların sanal dünyalara olan güveni artabilir. Daha iyi grafikler tasarlandıkça ve daha hızlı veri aktarımı yapıldıkça insanların metaverse evrenine olan ilgisi canlı tutulabilir ve bu da sanal arsaların değerlerini artırabilir. Buna ilave olarak, büyük markaların ve şirketlerin metaverse dünyasına olan ilgisi arttıkça, popülerlik ve değerlerin yeniden yükselmesi mümkün. Örneğin, popüler oyun şirketlerinin, spor organizasyonlarının veya sanatçıların metaverse projelerine yatırım yapması, sanal dünyaların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir ve dolayısıyla sanal arsaların değeri artabilir. Metaverse evreninin daha sürdürülebilir ve kazançlı işletim modellerine sahip olması, değerlerin artmasında önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, kullanıcıların sanal arsalar üzerinden gelir elde etmelerine veya metaverse projelerine yatırım yapmalarına olanak sağlayan modeller geliştirilirse, insanlar bu sanal dünyalara çekilebilir ve değerlerin artması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

“Arsaları kullanarak yeni gelir elde etme yolları aranabilir”

Teknoloji ilerledikçe ve metaverse evrenlerindeki kullanıcı sayısının arttıkça, sanal arsaların değerlerinin tekrar yükseleceğini söyleyen Maden, “Bir diğer yaklaşım ise, sanal arsa sahiplerinin uygun zamanda satış yaparak, mevcut değerlerini korumaları veya zararlarını minimize etmeleri olabilir. Bu görüşe göre, metaverse evrenlerindeki değer düşüşü sürekli bir trend haline gelebilir ve birçok arsa sahibi, yatırımını geri almak için uygun bir satış penceresi arayabilir. Bir başka alternatif olarak, sanal arsa sahiplerinin değer kaybından etkilenmemek için farklı stratejiler geliştirmesi olabilir. Bu stratejiler arasında, arsaları kullanarak yeni gelir elde etme yolları aramak, sanal dünyada ticaret yapmak veya diğer kullanıcılara hizmet sunmak gibi seçenekler olabilir. Bu şekilde, arsa sahipleri gelir potansiyelini artırabilir ve değer kaybının etkilerini en aza indirebilir” şeklinde konuştu.