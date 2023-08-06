Mete Gazoz, Dünya şampiyonu

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu.

Mete Gazoz, Dünya şampiyonu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Mete Gazoz, Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-4 mağlup eden Gazoz, altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, bu galibiyetin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde de dünya 1 numarası Marcus D’Almeida’yı 6-3 yenmişti.