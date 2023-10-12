Mete Gazoz ve Melissa Vargas akıllı telefon markasının yüzü oldu

Dünya Şampıyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve FIVB Milletler Ligi’nin en değerli oyuncusu Mıllı Voleybol yıldızı Melissa Vargas, Realme Türkiye’nin marka yüzü oldu.

Dünyanın hızla yükselen markası realme’nin marka yüzleri, Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının yıldızı ve FIVB Milletler Ligi’nin ‘En Değerli Oyuncusu’ ödüllü Melissa Vargas oldu.

“Teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz.”

Yeni ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getiren realme Türkiye CEO’su Weijian Zhou, şunları söyledi: "Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ı realme’nin Türkiye’deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Her ikisi de, realme’nin temsil ettiği cesaret ve adanmışlık ruhu ile en iyiyi sunmayı hedefleyen markayı seçen olağanüstü sporcular. “Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Dünyanın en iyileriyle büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz."

Mete Gazoz, realme iş birliğiyle ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: “Yaptığım sporda mükemmelliğe ve yeniliğe değer veren, “fazla iyi” olma hedefini benim kadar benimseyen dünyanın hızla büyüyen markalarından, realme ile benzer amaçlara ulaşmak için bir yola çıkmaktan gurur duyuyorum. Birlikte yeni zirveleri hedefleyeceğiz.” dedi.

Melissa Vargas ise şunları ekledi: “realme ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve önümüzdeki dönemde birbirimize güç katacağımız süreci sabırsızlıkla bekliyorum. realme ile fazla iyi olmaya cesaret edenlerin dünyasında hep daha da fazla iyiyi hedefliyoruz. “ dedi.