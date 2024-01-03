Mete Kalkavan hakemlik kariyerini noktaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Mete Kalkavan hakemlik kariyerini noktaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan’ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi’nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.