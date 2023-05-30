Metehan Küpçü: 'Tecrübeli adaylarımızla seçime katılacağız'

BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyemiz hariç 12 ilçe belediyemizde güçlü ve tecrübeli adaylarımızla seçime katılacak ve milletimizin hizmetkarı olmak için bir yarışın içinde olacağız. Kısa bir zaman sonra başta İzmit Belediyemiz olmak üzere adaylarımızı teker teker açıklayacak ve milletimizin desteğini almak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ifade ederek, "Doğu Roma İmparatorluğu’na (Bizans) son vererek yeni bir çağ açan İstanbul’un fethinin 570. yıldönümünü kutluyor, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) müjdesine mazhar olan fethin mimarı, cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve komutasındaki tüm kahramanları, komutanlarını, askerlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hamd olsun necip milletimiz yeni yüzyılında tam bağımsız Türkiye idealimizi destekleyerek tekrardan sayın cumhurbaşkanımızı görevlendirdi. Bu süreçte gece gündüz demeden bu dava üzere çalışan bütün teşkilat mensuplarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni yüzyılda çok daha güçlü bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

"Tecrübeli adaylarımızla seçime katılacak ve milletimizin hizmetkarı olmak için bir yarışın içinde olacağız"

Küpçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük Birlik Partisi 2015’te katıldığı milletvekili seçimlerinde Kocaeli geneli 6 bin oy almış ve 2023 milletvekili seçimlerinde 16 bin oy alarak yüksek başarı göstermiştir. Bu kentte bizlerle aynı anda mücadele edecek 16 bin kardeşimin olması bizlere oldukça güç vermektedir. Bizler ilçelerimizin sorunlarını düzeltmek ve yeni projelerle katma değer sağlamak için alanında uzman arkadaşlarımızla çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık ve proje üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyemiz hariç 12 ilçe belediyemizde güçlü ve tecrübeli adaylarımızla seçime katılacak ve milletimizin hizmetkarı olmak için bir yarışın içinde olacağız. Kısa bir zaman sonra başta İzmit Belediyemiz olmak üzere adaylarımızı teker teker açıklayacak ve milletimizin desteğini almak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler seferle yükümlüyüz, zafer yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah’ındır"