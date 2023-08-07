Meteor düştü iddiası: Yalova'dan da gözlemlendi

Gece saatlerinde İstanbul semalarında beliren cisim Yalova’dan da gözlemlenendi. Meteor olduğu düşünülen cismin gökyüzünden alev topu şeklindeki düşüşü güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul semalarında görülen ve meteor olduğu ileri sürülen cismin düşüş anı Yalova’dan da gözlemlendi. Kent merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında saat 2.24’te yansıyan görüntülerde bir cisim alev topu şeklinde gökyüzünden aşağı doğru süzüldüğü görülüyor. Cisim yoğun ışık saçıp bir süre sonra gözden kayboluyor.