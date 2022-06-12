Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı!

Yurt genelinde yaşanan sağanak yağışlar devam ederken Meteorolojiden 37 kent için 'sarı' kodlu uyarı geldi.

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  • 12.06.2022 09:37
  • Güncelleme: 12.06.2022 10:29
Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı!
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Meteoroloji'den  yağmurlu havalar için uyarılar gelmeye devam ediyor  Son yapılan uyarıya göre bugün 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer ise, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı!

SHA Editör
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