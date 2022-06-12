Meteoroloji'den 37 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji'den yağmurlu havalar için uyarılar gelmeye devam ediyor Son yapılan uyarıya göre bugün 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer ise, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.