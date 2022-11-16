Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 09.00’dan gece 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

" Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."