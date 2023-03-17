Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli yağış, sel baskını ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi ve çevre illerde kuvvetli yağıştan dolayı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtınaya karşı uyarılarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yurt genelinde kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı dikkati çekilen açıklamada, yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiği kaydedilerek, “Yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ayrıca açıklamada Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğu ifade edildi.