Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden zirai don uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macit, Yağışlı havaların ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

"Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekliyoruz"

Yağışların özellikle Salı, çarşamba, perşembe, cuma günü yurt genelinde aralıklarla yağmur ve sağanak, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini beklediklerini ifade eden Macit, "Bu yağışların özellikle Doğu Anadolu’nun yükseklerinde de kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz. Salı günü için Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu Doğu Karadeniz, zamanla da Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, Perşembe, Cuma’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olacağını bekliyoruz. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde de yer yer kuvvetli kar yağışları göreceğiz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zirai don hadisesine karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz"

Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren soğuk havayla birlikte yurdun kuzey kesimlerinde zirai don hadisesi beklediklerini ifade eden Macit, "Marmara’nın doğusunda, Karadeniz’in iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda zirai don bekliyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle hafta sonu dahil olmak üzere bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olduğunu fakat hafta başına kadar azalarak mevsim normallerinin altına kadar inmesini beklediklerini ifade eden Macit, İç Anadolu’nun doğusunda çarşamba günü beklenen kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgara karşıda vatandaşları uyardı.

"Üç Büyükşehir’de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor"

Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul’da çarşamba günü yağış beklemiyoruz ama Perşembe, Cuma günü sağanak yağış var. İstanbul’da hava sıcaklığı 10-12 derece civarında olacak. Ankara’da da yağışların devam etmesini bekliyoruz. Ankara’da Cuma günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde hafif kar yağışı görülebilir. Hava sıcaklığına bakacak olursak gece sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklığı iyi 9-10 derece civarında. İzmir’de de sağanak ve gök gürültülü yağışın Cuma’ya kadar devam edeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 16-17 derece civarında olacak."