Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 19. Dünya Meteoroloji Kongresi’nde WMO Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Haziran ayında düzenlenen 18. Dünya Meteoroloji Kongresi’nde oy birliğiyle Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmişti. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde 193 üye ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 19. Dünya Meteoroloji Kongresi’nde 77 oyla WMO Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi. Coşkun, 2027 yılında düzenlenecek 20. Dünya Meteoroloji Kongresi’ne kadar WMO Yürütme Konseyi’nde Avrupa Bölgesi’ni temsil edecek. WMO Yürütme Konseyi Avrupa Bölgesi, 2023-2027 döneminde Coşkun ile birlikte Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Norveç, İtalya Meteoroloji Genel Müdürleri tarafından temsil edilecek.

“Bu temsil, hem kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını ve görünürlüğünü artıracak hem de WMO’nun karar aşamalarında daha etkin yer almamızı sağlayacak”

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, Yürütme Konseyinin meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliği ve koordinasyonunun adeta komuta merkezi olduğunu belirterek, "Bu temsil, hem kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını ve görünürlüğünü artıracak hem de WMO’nun karar aşamalarında daha etkin yer almamızı sağlayacak. Diğer yandan meteoroloji alanındaki uluslararası destek ve yardımları giderek artıran Meteoroloji Genel Müdürlüğü için WMO Yürütme Konseyinde temsil edilmek, bölgesindeki etkinliğini pekiştirmesi ve liderliğe yükselmesi için de fırsatlar sunacaktır. Başarılar takım ruhu ile kazanılır. Bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, Bakanlığımız çalışanlarına ve Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü ile BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

“Hayatın her alanında verilen meteorolojik hizmetlerin koordinasyonu WMO tarafından yürütülüyor”

WMO’nun Birleşmiş Milletlerin iklim, hava durumu ve su konularındaki ihtisas kuruluşu olduğunu hatırlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Günlük hava tahminlerinden kutuplardaki buzullarda meydana gelen değişikliklere, olağanüstü meteorolojik hadiselere yönelik erken uyarılardan afet risklerinin azaltılmasına, su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesinden spor etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına, şehir planlamasından turizme, ulaşımdan sanayi yatırımlarına kadar hayatın her alanında verilen meteorolojik hizmetlerin koordinasyonu WMO tarafından yürütülüyor."

Coşkun, seçildiği Yürütme Konseyinin örgütün icra organı olduğunu vurgulayarak, "Konseyin görevleri arasında kongrede alınan kararları uygulamak, WMO programlarının koordinasyonunu sağlamak, bölge birlikleri ve teknik komisyonların tavsiyelerini değerlendirerek karara bağlamak, dönemsel bütçenin uygulanmasını yönetmek ve meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliğini geliştirmek yer alıyor" diye konuştu.