Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya'yı sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ başta olmak üzere, Edirne’nin güneyinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Tekirdağ başta olmak üzere, Trakya yöresini etkisi altına alacak yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, "29 Haziran 2023 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer alırken, yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtilerek alınabilecek önlemlere de yer verildi.