Meteoroloji tarih verdi, İstanbul dahil birçok şehir beyaz örtüyle kaplanacak

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kar bekleyen İstanbulluları şaşırtırken, Meteoroloji'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu hafta ortasında İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşacağını kaydeden uzmanlar, ayın son haftasında ise Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok şehirde senenin ilk kar yağışının görüleceğini ifade ediyor.

Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre, Türkiye ayın son haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, birçok şehirde senenin ilk kar yağışı görülecek.