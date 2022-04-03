Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurt genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, ulaşımda ve günlük hayatta yaşanabileceklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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  • 03.04.2022 23:27
  • Güncelleme: 03.04.2022 23:27
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Paylaşılan tahminlerde, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımının görüleceği ifade edildi.
Ayrıca, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı belirtilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade edildi.
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi.

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