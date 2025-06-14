Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Yağmur Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamaya göre, yazın bunaltıcı sıcaklarına kısa bir ara veriliyor. 14-15 Haziran 2025 hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Uyarılar, özellikle pazar günü için İstanbul, Karadeniz ve Doğu Anadolu illerini kapsıyor.

Trakya ve Karadeniz’de Sağanak Uyarısı

Bugün Trakya'nın batısı ve Doğu Karadeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Pazar Günü Yağmurlu Geçecek

İstanbul’da cumartesi günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 25-26°C civarında seyredecek. Ankara ise hafta sonunu yağışsız geçirecek, sıcaklık pazar günü 25°C’ye düşecek. İzmir’de ise sıcaklıklar 32-35°C arasında değişecek ve yağış beklenmiyor; rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Marmara Bölgesi Genel Durum

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde ise yerel sağanaklar görülebilir.

İstanbul: 18°C - 26°C / Parçalı ve az bulutlu, pazar günü sağanak yağışlı

Edirne: 17°C - 30°C / Çok bulutlu, yerel sağanak bekleniyor

Kırklareli: 17°C - 27°C / Çok bulutlu, yerel sağanak etkili olabilir

Balıkesir: 16°C - 29°C / Parçalı bulutlu

Rüzgâr Kuvvetleniyor

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor (40-60 km/sa).

Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını önerdi. Hafta sonu dışarıda plan yapan vatandaşların hava durumunu yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.