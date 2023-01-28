Meteoroloji uyardı! Kar kapıda

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelindeki yağışlar; Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı", 2 il için "turuncu" alarm!

Meteoroloji bugün beklenen yoğun kar yağışları nedeniyle 11 ili sarı, 2 ili ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu iller, Elazığ, Hakkari, Malatya, Nevşehir, Şırnak, Bitlis, Erzincan, Kayseri, Muş, Sivas, Van'ı sarı, Bingöl ve Tunceli'yi turuncu kodla uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7