Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 27