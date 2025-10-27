Meteoroloji uyarmıştı: Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs duraklarıyla dükkan tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı. Rüzgarın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşların şemsiyeleri uçtu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, muhtemel taşkın riskine karşı rögar kapaklarını açarak su tahliyesi için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.