Meteoroloji uyarmıştı, Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji uyarmıştı, Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili odu. Aniden bastıran yağış sebebiyle vatandaşlar bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışların akşam saat 21.00’e kadar devem etmesi bekleniliyor.