Meteoroloji uyarmıştı: Marmara'da şiddetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğünü dün art arda Trakya geneli yaptığı uyarılardan sonra fırtına etkisini göstermeye başladı. Marmara Denizi’nde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından art arda yapılan uyarıların ardından, Trakya genelinde de vatandaşlara SMS aracılığı fırtına uyarısı gönderildi. Çeşitli uyarıların ardından Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde başlayan lodos, etkisini artırdı. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ’daki balıkçılar, teknelerini rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekliyor.

Uluslararası ticaret yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, fırtına sebebiyle yükselen dalgalar rıhtıma bağlı teknelere adeta dans ettiriyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada denize açılamadıklarını ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini şu anda ağ tamirleri ile geçiriyorlar. Allah izin verirse cuma günü lodos fırtınasının etkisini azaltacağını biliyoruz. Sonrasında balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini hamsi, istavrit ve çinekop avcılığı ile faaliyetlerini devam ettirecekler. Vatandaşlarımız, uygun ve taze balık yemeye devam edecekler inşallah" dedi.

Pehlivanoğlu, lodos ile denizin dibinden kopan kızıl yosunlara ilişkin yaptığı açıklamada ise, yosunların zararsız olduğunu belirterek, "Havaların şiddetli lodos esmesiyle beraber denizin altında olan otlar, su üstüne çıkıyor. Su üstüne çıktığı zamanda kıyıya vuruyor. Bir süre sonra bazen tekrar denize düşüyor. Ama herhangi bir zararı yok" diye konuştu.