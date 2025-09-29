Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ yağmura teslim oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'da yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’da dün geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sevindirdi. Gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü, gün içinde de aralıklarla etkisini artırırken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yağış, ikindiden sonra etkisini kaybetti.