Meteorolojiden Bursa'da 6 ilçe için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da altı ilçe için sarı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden Bursa'da 6 ilçe için son dakika uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa’da altı ilçe için sarı uyarıda bulundu.

Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçelerini kapsayan ve yarın 12.00’dan başlayıp, saat 20.00’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."