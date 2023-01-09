Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Yarın 09.00’dan başlayıp saat 23.59’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, “Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.