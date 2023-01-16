Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Yarın 06.00’dan başlayıp Perşembe saat 09.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, “Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.