Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Yarın 06.00’dan başlayıp Perşembe saat 09.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, “Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.