Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Bu geceden başlayıp yarın saat 15.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60, hamlesi 70 km/saat,) yükseklerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 80-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."