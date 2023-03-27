Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Bu geceden başlayıp yarın saat 15.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60, hamlesi 70 km/saat,) yükseklerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 80-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."