Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.

Bu gece 00.00’dan başlayıp yarın 18.00’e kadar sürmesi beklenen meteorolojik hadise için şu uyarılara yer verildi: "Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman