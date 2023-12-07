Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu.
Bu gece 00.00’dan başlayıp yarın 18.00’e kadar sürmesi beklenen meteorolojik hadise için şu uyarılara yer verildi: "Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."