Meteorolojiden Bursa'nın 4 ilçesi için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın dört ilçe için sarı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’nın dört ilçe için sarı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bu gece 04.00’dan başlayıp salı günü saat 23.59’a kadar sürmesi kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."