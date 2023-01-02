Meteorolojiden Bursa'nın 4 ilçesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’nın dört ilçesi için sarı uyarıda bulundu.

Uyarıda; Mustafakemalpaşa, Büyük Orhan, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde bugün 18.00’dan başlayıp Perşembe günü saat 11.00’a kadar süreceği tahmin edilen “Gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.